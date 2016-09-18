會8縣市首長 張志軍重彈九二共識
大陸國務院台灣事務辦公室主任張志軍今天向8名到訪的台灣縣市首長說，大陸將繼續堅持「九二共識」政治基礎，堅決反對和遏制台獨，推動包括兩岸縣市長交流在內的交流合作。
代表8縣市首長作會談開幕致詞的苗栗縣長徐耀昌說，當前兩岸都只是「放慢腳步」，目的是要選擇一條「康莊大道」繼續走下去。希望兩岸目前能先從城市交流開始。
由徐耀昌、新竹縣長邱鏡淳、南投縣長林明溱、花蓮縣長傅(山昆)萁、連江縣長劉增應、新北市副市長葉惠青、台東縣副縣長陳金虎、金門縣副縣長吳成典共8名地方首長組成的代表團，上午在北京先後會見張志軍及中共北京市委書記郭金龍，並展開座談。
張志軍在致詞一開始即表示，多年來「各位一直在堅持九二共識」，為推動兩岸縣市交流和維護兩岸關係和平發展、增進兩岸民眾的福祉，做了大量貢獻。而兩岸縣市交流是兩岸交流合作的重要一部分，對推進兩岸關係和平發展，促進兩岸民眾福祉方面具有重要作用。
他說，今年5月以來，由於台灣「新的執政當局拒絕承認九二共識、不認同兩岸同屬一中，影響了兩岸交流合作的勢頭」；包括地方交流在內的兩岸交流都受到影響，兩岸民眾的「利益與福祉嚴重受損」。
張志軍說，在新形勢下，中國大陸將繼續堅持「九二共識」這一政治基礎，堅決反對和遏制台獨，推動包括兩岸縣市長交流在內的交流合作，增進兩岸民眾的利益，增進兩岸經濟、文化的發展。1050918
(中央社)
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