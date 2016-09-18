台灣忙內鬥抗議 大陸忙發射天宮二號、G20

9月4日、5日，G20峰會在大陸杭州舉行，20國領導人齊聚一堂探討世界經濟。(環球網)

9月的台灣一如既往，忙著政治人物口水戰、凱道抗議、兩岸關係爭議。對比9月的大陸卻在忙G20(2016年二十國集團杭州峰會)、發射天宮二號、一帶一路等。對於台灣盛傳大陸官方禁止陸客來台，大陸網友調侃「平平那有空管這種小事」、「台灣是宇宙中心」、「井底之蛙的灣灣」等。

總結9月台灣新聞重點，除了颱風以外，就是各團體輪番上凱道抗議、陸客不來、政治人物口水戰、兩岸關係爭議等。此時的大陸在做些什麼?從9月4日至5日在杭州（浙江省會）舉行的G20、中秋節發射空間實驗室「天宮二號」，到一直進行中的「一帶一路」。在台灣吵翻天的「陸客不來」議題，在大陸主流媒體以及網路話題中，至多只是個「跑龍套」的角色。

9月初，大陸為決策將影響全球三分之二人口的Group of 20(G20)忙著，本屆主題為「構建創新、活力、聯動、包容的世界經濟」。美國總統、俄國總統、英國首相等20個最有實力的國家領袖齊聚大陸杭州，探討世界經濟等議題，受邀的嘉賓國領導人中有寮國國家主席本揚·沃拉吉、新加坡總理李顯龍等。

大陸一位兩岸關係和平發展協同創新中心專家委員、教授鄭劍，寫了一篇《另類“龜兔賽跑” G20時刻看海峽兩岸》，對比海峽兩岸主流媒體焦點，大陸熱點議題主要有四：一是國民經濟的創新發展，二是城市農村的綜合治理，三是中國共產黨的全面建設，四是大國外交的縱橫捭闔等，核心是經濟與社會發展。

鄭劍寫道，台灣方面則同時在關注，一是社會的八卦奇聞，二是所謂「轉型正義」清算國民黨黨產，三是軍公教、旅遊業等連續遊行示威，四是經濟惡化的種種現象，五是兩岸關係的重重危機。概言之，就是政治與社會問題！而經濟發展的議題，常常被「分配不公」、「轉型正義」、「小確幸」這樣的議論所扭曲、模糊、淹沒。

9月15日中秋節，大陸發射「天宮二號」空間實驗室，可讓2名太空人在艙內生活30天，這也象徵大陸朝向建設大型太空站的目標更近一步。

此外，當今世界，最吸引國際目光的大國戰略，不是美國為了遏制中國搞了六年多的「亞太再平衡」戰略，而是中國國家主席習近平在2013年倡議並引導開展了近3年工作的「一帶一路」戰略。短短不到3年時間，「一帶一路」的倡議獲得至少七八十個國家的積極回應，開闢了一系列雙邊和多變合作。

大陸網友評價台灣新聞議題時留言「台灣是宇宙的中心」、「平平那有空管陸客這種小事」、「井底之蛙的灣灣」、「一天到晚只會自嗨，鼠目寸光的，趕緊回歸吧!」、「灣灣是中國最落後的一個省」、「科技方面也是日暮西山了，可能連華為都比不過，在重工，軍事，航太等領域，更是遠遠落後」、「7分大學聞名遐邇，任何陸生過去都是尖子生。」、「請別綁定大陸，台灣省是中國的5線城市，謝謝！」、「屁大點地方，整天這個那個的」、「當年的四小龍之一啊，現在快成四小蟲之一了。」

(中時電子報)