才宣布離婚美籍嫩夫 濱崎步被爆11年前曾秘婚

濱崎步日前宣布和第二任美籍老公離婚。（圖／達志影像）

37歲日本天后濱崎步，日前透過官方網站宣布和小10歲的美籍老公離婚，第二段婚姻再觸礁，震驚外界，沒想到近日她又被爆11年前曾在紐約秘婚，故步姊應是經歷過三段婚姻，前夫人數再+1。

濱崎步日前突發表離婚聲明，寫下「我和一起走了3年的他，決定各走各的路」，宣告和第二任丈夫的婚姻畫下句點，在此之前，她2011年元旦和僅交往4個月的奧地利男模曼紐爾史瓦茲（Manuel Schwarz）閃婚，但僅維持380天便離婚。最近則有日本《週刊文春》前記者在節目爆料，稱她2005年時曾與一名白人男子提姆結婚，對方是名滑雪板品牌BURTON設計師，不過2人當時沒在日本登記，僅在紐約低調登記結婚，消息一出，再度引發熱議。

(中時電子報)