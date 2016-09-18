邊坡土石滑落 阿里山森鐵本線今停駛

阿里山森林鐵路本線44.7公里處邊坡土石滑落。（台鐵提供）

台鐵上午表示，阿里山森林鐵路本線44.7公里處因受邊坡土石滑落影響，今(18)日本線嘉義至奮起湖列車停駛。祝山線、沼平線及神木線等3條支線，今天仍維持正常營運。

台鐵表示，今天上午5時30分左右，奮起湖監工區人員執行路線朝巡任務，行經本線44.7公里處發現邊坡土石滑落，致軌面遭掩蓋，路線不通；經現場勘察需使用重機具始能進行清理作業，因當地為山區，相關機具聯繫與進入不易，恐增加搶修時間及難度。台鐵已立即召集搶修人員到場搶修。

台鐵預估，今(18)日下午3時前路線可搶修完畢，待試運轉後列車恢復正常行駛，不過今(18)日本線嘉義至奮起湖間列車全部停駛。旅客可自乘車日起1年內，持未經使用車票至台鐵與森鐵各車站辦理退票，免收手續費。

(中時)