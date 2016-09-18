中秋假期結束 高鐵加開2班北上列車

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台灣高鐵宣布，為加強服務台南、嘉義、雲林、彰化、苗栗等地中秋假期結束北返旅客，18日下午及傍晚共加開2班北上列車。(資料照片，王英豪攝)

今天是中秋連假最後一天，台灣高鐵宣布，為加強服務台南、嘉義、雲林、彰化、苗栗等地中秋假期結束北返旅客，將於今(18)日下午及傍晚共加開2班自台南站發車之北上各站停靠全車自由座列車(商務車廂除外)。加班車資訊如下：

北上8800車次13:22自台南站發車，15:35抵達南港站。

北上8802車次18:22自台南站發車，20:35抵達南港站。

(中時)