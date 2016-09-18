手腕腫大疑腫瘤 原來是痛風石
一名年近六旬男子左手腕出現如雞蛋大小的疑似腫瘤，紅腫疼痛，就診檢查才知是痛風石，醫師呼籲，身上若出現不明腫瘤，應盡速就醫確診，好對症治療。
高市活力得中山脊椎外科醫院骨科主治醫師洪豐建指出，患者自覺左手腕部的突出物是腫瘤前來就診，其患部如雞蛋大小，且會紅腫疼痛，影響其生活與工作。
洪豐建觸診及檢查發現，患者自認的腫瘤其實是顆痛風石，因為其手腕突出物的觸感是如同石灰石般粗糙，是典型的尿酸石，壓下去還會輕微滑動，加上檢驗發現其尿酸值偏高，診斷為高尿酸血症。患者腎功能檢查也異常，患者自訴近年來小解時常排出小結石，
洪豐建表示，這顯示長期的高尿酸血症不只讓尿酸鹽結晶沉積在其手關節，也結晶在腎臟，若不及早控制，長此以往，破壞關節功能也傷腎。
他指出，患者平時沒有暴飲暴食習慣加上患部在手腕，而非痛風最常發作的腳大拇趾第1關節，也沒有急性痛風椎心刺骨的疼痛，經追問其病史，這顆痛風石很可能是多年前因手肌腱受傷接受手術引起，因為除高尿酸血症外，包括創傷及手術也是痛風發作的病因。
他說，痛風是嘌林食物攝取過多，造成尿酸製造過多或尿酸排泄太少，產生高尿酸血症，但高尿酸血症只有10%病人會產生痛風，痛風患者又只10%會出現痛風石。無症狀高尿酸血症須經很長時間才發作，單一的關節紅、腫、熱、痛發作後，有時又會自然緩解，如果患者沒有警覺接受進一步治療及檢查，很容易忽略。1050918
(中央社)
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