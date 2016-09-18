李克強將訪古巴 聚焦經貿發展
中國大陸國務院總理李克強即將訪問古巴，這是中古建交56年來大陸總理首次正式訪問古巴。大陸分析人士認為，此訪有助昇華雙方「三好」關係，並增進各國加強與古巴經貿合作。
中新社報導，李克強預定18日至28日赴紐約聯合國總部出席第71屆聯合國大會系列高級別會議，並對加拿大和古巴進行正式訪問。
這將是中古建交56年來，大陸總理對古巴的首次正式訪問。報導引述分析人士表示，此訪將有助中古「好朋友、好同志、好兄弟」關係的昇華。
李克強訪問期間將會晤古巴總統勞爾．卡斯楚（Raul Castro），雙方預計簽署涉及經濟技術、融資、產能合作、品管、環保等領域的近30項合作文件。
古巴是首個與中國大陸建交的拉丁美洲及加勒比海國家。大陸目前是古巴第2大貿易夥伴，古巴是大陸在加勒比海地區第1大貿易夥伴。雙方經貿關係雖快速發展，但從整個拉美及加勒比海地區看，規模並不大。
中國社會科學院拉丁美洲研究所研究員徐世澄說，古巴政府和人民非常希望李克強這次訪問能有力推動中古經貿關係強勁發展。
對於中古領袖互動時常伴隨著涉美地緣政治解讀，大陸外交學院副院長王帆表示，大陸希望各方跳出「狹隘的地緣爭鬥視角」，聚焦合作共贏，李克強此訪有助於增進各國加強與古巴的經貿合作。1050918
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。