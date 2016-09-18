比利時不限齡 全球首例未成年安樂死

我要評比

比利時1名17歲的末期病患今天已接受安樂死，成為比利時2014年解除安樂死年齡限制後的未成年首例。

法新社報導，根據比利時「新聞報」（Het Nieuwsblad），比利時聯邦安樂死委員會主任迪特曼（Wim Distelmans）稱這起特殊案例是名罹患末期疾病的孩童，但並無提供更多細節。

法蘭德斯廣播電視台（VRT）則說，這名病患是將滿18歲的青少年。

比利時通過安樂死修正案前歷經相當熱烈的討論，特別是針對「是否具有判斷能力」的定義。對於那些「正接受毫無希望的連續治療，承受著難以緩解並可能造成在短期間死亡的痛苦」的孩童，這項修正案提供其接受安樂死的可能性。

在這個傳統的天主教國家，2014年針對這項修正案的表決中，共有86位國會議員贊成，44人反對。

而在國會最終表決數月前進行的民調顯示，有4分之3的比利時人贊成將接受安樂死的合法年齡擴及未成年。

安樂死申請必須由未成年病患本人提出，除須經醫生團隊及獨立的精神病學家或心理學家仔細研究外，也必須取得父母同意。

但即使申請過程如此嚴謹，比利時去年通過的安樂死案例仍超過2000件，也是2002年實行安樂死合法化以來最高紀錄。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，荷蘭也允許未成年人安樂死，但必須年滿12歲。荷蘭2002年4月實行樂死合法化，創下世界首例。（譯者：中央社廖禹揚）1050918

(中央社)