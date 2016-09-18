比利時不限齡 全球首例未成年安樂死
比利時1名17歲的末期病患今天已接受安樂死，成為比利時2014年解除安樂死年齡限制後的未成年首例。
法新社報導，根據比利時「新聞報」（Het Nieuwsblad），比利時聯邦安樂死委員會主任迪特曼（Wim Distelmans）稱這起特殊案例是名罹患末期疾病的孩童，但並無提供更多細節。
法蘭德斯廣播電視台（VRT）則說，這名病患是將滿18歲的青少年。
比利時通過安樂死修正案前歷經相當熱烈的討論，特別是針對「是否具有判斷能力」的定義。對於那些「正接受毫無希望的連續治療，承受著難以緩解並可能造成在短期間死亡的痛苦」的孩童，這項修正案提供其接受安樂死的可能性。
在這個傳統的天主教國家，2014年針對這項修正案的表決中，共有86位國會議員贊成，44人反對。
而在國會最終表決數月前進行的民調顯示，有4分之3的比利時人贊成將接受安樂死的合法年齡擴及未成年。
安樂死申請必須由未成年病患本人提出，除須經醫生團隊及獨立的精神病學家或心理學家仔細研究外，也必須取得父母同意。
但即使申請過程如此嚴謹，比利時去年通過的安樂死案例仍超過2000件，也是2002年實行安樂死合法化以來最高紀錄。
美國有線電視新聞網（CNN）報導，荷蘭也允許未成年人安樂死，但必須年滿12歲。荷蘭2002年4月實行樂死合法化，創下世界首例。（譯者：中央社廖禹揚）1050918
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。