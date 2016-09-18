台南名人故居多一處 賴清德盼促觀光

我要評比

台南市政府今天為善化區的前省議員林耿清故居舉行紀念牌掛牌儀式，主持儀式的市長賴清德表示，市府已為100多名歷史名人故居掛牌，盼文化首都的形象吸引更多觀光客造訪。

掛牌儀式由賴清德與林耿清之子林宏哲等家屬一起主持，善化區各界人士參與踴躍。市府文化局指出，市府為紀念台南的歷史名人，逐年於名人故居設置紀念牌，至今共列有185人，林耿清故居為今年第3處掛牌的名人故居。

賴清德致詞時表示，林耿清出身善化望族，曾任前台南縣善化鎮民代表會副主席、主席、台灣省議員等職務，深受地方各界愛戴。另外，他是「善友管絃樂團」在1950年創團時的元老之一，還是台南縣工業會創會理事長。

賴清德說，林耿清在省議員任內爭取成功啤酒廠、善化肉品市場、善化鎮電話接線自動化、善化地區自來水管線等建設，對地方發展貢獻很大。希望這樣的精神能繼續傳承，讓善化與台南愈來愈好。

他說，台南市為名人故居掛牌，除了希望市民能多了解台南市的歷史文化，也更能符合文化首都的形象，並吸引更多觀光客造訪台南。1050918

(中央社)