台南名人故居多一處 賴清德盼促觀光
台南市政府今天為善化區的前省議員林耿清故居舉行紀念牌掛牌儀式，主持儀式的市長賴清德表示，市府已為100多名歷史名人故居掛牌，盼文化首都的形象吸引更多觀光客造訪。
掛牌儀式由賴清德與林耿清之子林宏哲等家屬一起主持，善化區各界人士參與踴躍。市府文化局指出，市府為紀念台南的歷史名人，逐年於名人故居設置紀念牌，至今共列有185人，林耿清故居為今年第3處掛牌的名人故居。
賴清德致詞時表示，林耿清出身善化望族，曾任前台南縣善化鎮民代表會副主席、主席、台灣省議員等職務，深受地方各界愛戴。另外，他是「善友管絃樂團」在1950年創團時的元老之一，還是台南縣工業會創會理事長。
賴清德說，林耿清在省議員任內爭取成功啤酒廠、善化肉品市場、善化鎮電話接線自動化、善化地區自來水管線等建設，對地方發展貢獻很大。希望這樣的精神能繼續傳承，讓善化與台南愈來愈好。
他說，台南市為名人故居掛牌，除了希望市民能多了解台南市的歷史文化，也更能符合文化首都的形象，並吸引更多觀光客造訪台南。1050918
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。