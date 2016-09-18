秋節加強查緝 岸巡查獲私酒
秋節連假，海岸巡防局72岸巡大隊昨晚實施威力掃蕩，加強巡邏查緝，維護所轄岸際及港區民眾安全，有效嚇阻不法行為，岸巡7總隊則在碼頭查獲私酒一批。
岸巡72大隊昨晚在大隊長鄭文豪率領近100位官兵下，同步在所轄的湖西、白沙和西嶼等轄區24處漁港與岸際實施威力掃蕩，加強各處漁港、空屋、貨櫃、下水道、灘岸及治安死角巡查及搜索，所幸並未發現有異狀，有效達到嚇阻不法目標，維護岸際和民眾安全。
岸巡7總隊昨天則在尖山5號碼頭貨輪卸貨區貨檢勤務時，查獲有2桶私釀不明酒品35.1公升，會同縣府查扣並通知陳姓貨主到案說明，依法裁處。
鄭文豪表示，秋節4天連假，雖有莫蘭蒂及馬勒卡颱風攪局，仍有不少民眾返鄉及遊客前來澎湖觀光，72大隊秋節期間，全天候守候，隨時掌握港區狀況及岸際動態，時時提醒民眾出入航行及岸際戲水安全。1050918
(中央社)
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