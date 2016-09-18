犀猿戰午場延賽 陳金鋒引退賽晚場開打
中華職棒義大犀牛、Lamigo桃猿原訂今天下午1時在桃園球場連打2場，但第一場因場地積水改期，第二場目前照舊排在下午5時開打，也是「台灣巨砲」陳金鋒引退賽。
職棒聯盟在上午9時發布犀猿雙重賽第1場的延賽通知，不過已經有球迷陸續前往桃園球場，為了陳金鋒限量商品排隊；晚場陳金鋒引退賽，預售票日前一開賣就掃光，預計將有2萬人滿座。
根據交通部中央氣象局預報，桃園地區今天是多雲時陰短暫陣雨，降雨機率30%。
一般預料，陳金鋒將在今晚的比賽擔任先發指定打擊，在2萬人滿座的桃園球場，完成球員生涯最後一場比賽。桃猿全隊都將身穿52號球衣上場比賽，外野觀眾席也將排出「FOREVER52」字樣。
下午4時桃猿球團將在球場外廣場，舉行陳金鋒雕像揭幕儀式，由中國大陸四川出產的漢白玉打造，球團表示造價達8位數。1050918
(中央社)
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