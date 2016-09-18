假期結束 高鐵加開兩班北返全自由座

分享至

分享至

分享至

分享至

分享至

我要評比

今天是中秋節連續假期最後一天，台灣高鐵上午宣布，下午及傍晚共將加開兩班北上全車自由座列車。

台灣高鐵表示，為加強服務台南、嘉義、雲林、彰化、苗栗等地中秋假期結束北返旅客，下午及傍晚共加開2班自台南站發車的北上各站停靠全車自由座列車(商務車廂除外)。

加班車資訊如下：

北上8800車次13:22自台南站發車，15:35抵達南港站；北上8802車次18:22自台南站發車，20:35抵達南港站。1050918

(中央社)