疏運北返旅客 高鐵台南加開2列車

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中秋4天連假今天收假，台灣高鐵公司為加強疏運從南部北返旅客，今天下午及傍晚加開2班自台南站發車的北上各站停靠全自由座列車，供旅客利用。

高鐵台南站指出，為加強服務台南、嘉義、雲林、彰化、苗栗等地中秋假期結束北返旅客，今天將加開2班自台南站發車的北上各站停靠全車自由座列車（商務車廂除外。分別是北上8800車次13時22分自台南站發車，15時35分抵達南港站；北上8802車次18時22分自台南站發車，20時35分抵達南港站。1050918

(中央社)