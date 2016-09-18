MLB》王建民感謝球團給機會 證明實力
為了騰出空間給傷癒的先發左投瓦爾加斯，皇家隊18日宣布「指定讓渡」(DFA)王建民，並將他移出40人名單，不過能夠重返大聯盟證明實力，王建民仍感謝皇家隊給機會。
王建民由於手臂傷勢進傷兵名單，日前才投完2次牛棚練習，原本美國時間17日要投打擊練習(Batting Practice)但因雨取消，未料球團18日就宣布要將王建民DFA的消息，接下來10天將決定下放或交易王建民，王建民也可選擇離隊。本季他共出賽38場，為球隊吃下53.1局，奪6勝0負，自責分率4.22。
皇家選擇DFA王建民，最主要原因是瓦爾加斯和皇家隊還有1年合約要走，33歲的他下個球季仍是球隊倚賴的先發輪值，儘管王建民在牛棚也擔任吃局數為重的長中繼腳色，但由於皇家隊幾乎無緣季後賽，提前為下個球季準備才是重點。
不過王建民仍透過經紀人表示，感激皇家隊給機會，證明自己的實力，據中央社報導，皇家高層也特別感謝王建民本季的貢獻。由於球季接近尾聲，王建民是否會留在皇家，或者雙方結束賓主關係，動向備受關注。
(中時電子報)
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