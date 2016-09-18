李開復：創業者是時代最偉大的一批人

在官方引導下，「大眾創業、萬眾創新」近年在中國大陸蔚為風潮。北京創新工場創始人李開復鼓勵年輕世代勇於創新創業，並說「創業者是世界和時代最偉大的一批人」。（中央社檔案照片）中央社記者邱國強北京攝 105年9月18日

－創客風潮來了專題之七十在官方引導下，「大眾創業、萬眾創新」近年在中國大陸蔚為風潮，北京創新工場創始人李開復就鼓勵年輕世代勇於創新創業，並說「創業者是世界和時代最偉大的一批人」。

台灣出身的李開復在華人世界有「創業導師」之稱。中央社採訪小組稍早前在北京專訪李開復，他深刻剖析了近年全球興起的創客潮流與中國大陸創新、創業「雙創」趨勢。

李開復說，許多人認為，創客本身只是一種maker（自造者）文化，但是「實際上我認為應該更廣義地去理解為各方面的創業」。

他表示：「未來的世界，會有更多人參與創業。創客這個觀念的理解，未來不是只在大公司做一個螺絲釘，而是要打出一片天下，做出最有意義和有價值的工作，讓自己掌控自己的命運。」

在李開復看來，創客是全球趨勢，而海峽兩岸都做得很好。

台灣方面，李開復表示，台灣在文創、設計及服務等方面打造了非常重要的體驗，可能會有一些非常成功的成果。

至於中國大陸，他說，官方做了很強的推動，並有大量經費，因此在市場對接方面不但比台灣快，在全球也算得上快，因為大陸有巨大的市場，可以挖掘更多的機會。

對於大陸的創客政策，李開復認為可分為兩部分，一是打造billion dollar company（獨角獸公司）。在這方面，大陸科技部的火炬計畫或是北京中關村管委會以及各地方政府都投入了相關資源。

他說：「這一整個計畫其實不是新的策略，已經執行了十幾二十年了。是一個可持續的、非常成功的計畫。」

他並提及，這個打造頂尖創新創業的政策計畫，過去一定程度在台灣的新竹科學園區、新加坡和以色列都曾有過，中國大陸參考了這些成功的例子，「比較可惜的是在台灣的新竹科學園區得到一定成果以後，就不再有這類的政策補助了。」

雖然鼓勵年輕世代勇於創業，但李開復提醒，創客創業中，只有1%有機會成為billion dollar company。有一些人會誤讀，每個創業者、團隊或地方政府都要做一個或產生偉大的billion dollar company，但這是極為困難的事。

他表示，不論是政府或企業，都應協助創業者清楚地區分，1%的billion dollar company屬於「（成功機會）低概率但有高回報」；其他99%的創新創業者則主要是觀念上的改變，讓一般人不要認為在大公司圖溫飽、做螺絲釘是可羨慕的目標。

李開復強調：「這兩者所需要的幫助、教育，還有普及，是完全不一樣的，這兩者要分得清楚。」

這位創業導師預測，未來10年，一半的工作可能都會消失，而消失最快的就是那些「大公司的螺絲釘」以及所謂安穩的、每天重覆的、沒有太多創意的工作。

在一些工作消失的同時，更小的、有自我決策能力以及彈性非常大的小公司則會越來越多，就像大陸淘寶網上有許多的一人店鋪，「在家裡工作的小公司，這一類會越來越多。」

在訪談中，李開復強調：「創業者是世界和時代最偉大的一批人，因為他們冒著巨大的風險，有著自己的理想，要來創造價值。」

除了為有心創業的創新者及創客打氣，李開復也認為，「謀求安穩」是許多亞洲的文化和思維，就像兩岸很多有年紀的父母都希望子女去大公司找個安穩的工作，但「這個期望是嚴重錯誤的」。

他強調，在科技發展快速、人工智慧和機器人非常普及的今天，安穩的工作是不能再走的路。

李開復分析，中國大陸鼓勵創新創業的「大眾創業、萬眾創新」政策將對整個大陸發揮最巨大的正面影響，越來越多年輕人會有「時代改變了，大公司不能再養著我們了」的獨立思維，這是大陸「雙創」政策的最大效果。1050918

(中央社)