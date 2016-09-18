慶慶出新輯 麥可傑克森製作人跨刀

創作女歌手慶慶日前推出首張同名創作專輯，專輯製作人光澤還特別動用關係，請到麥可傑克森御用製作人昆西瓊斯、小賈斯汀御用錄音師David跨刀，規模浩大。

慶慶在大學時，因熱愛唱歌參加音樂社團，因緣際會下，她佼好外型和聲線被留美音樂製作人光澤發掘，踏上了出片之路。

在光澤的指導下，慶慶開始展現詞曲創作天份，遠赴美國洛杉磯進修，與光澤的好友、葛萊美獎製作人Jon Brown學習作曲，Jon Brown曾是粉紅佳人（PINK）、黑眼豆豆（The Black Eyed Peas）與阿姆 （Eminem）的製作人及編曲，Jon Brown並譜寫了大量擁有獨特風格的音樂作品，收錄於慶慶首張同名創作專輯中。

歷經2年，慶慶整張專輯10首作曲、5首歌詞，都由慶慶創作。專輯製作人光澤還特別動用關係請到麥可傑克森（Michael Jackson）御用製作人昆西瓊斯（Quincy Jones）、小賈斯汀（Justin Bieber）御用錄音師Daivd Davis跨刀，對慶慶的期待可見一斑。

該張專輯製作共花費新台幣1000萬元，慶慶非常興奮，也真心感恩公司的栽培，希望很快可以幫公司回本，甚至開玩笑說，「宣傳之餘，我可以拎著吉他上街頭賣藝，賺一些是一些。」1050918

(中央社)