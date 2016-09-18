收假日 國5北上高乘載取消

我要評比

中秋節連續假期最後一天，交通部高速公路局原本預定今天下午到晚上，實施國5北上高乘載，因車流無預期多，上午決定取消。

根據高公局中秋節假期疏導措施，原預定下午3時到晚上8時，在國道蘇澳、羅東、宜蘭及頭城，各交流道北上入口匝道，實施高乘載管制。

受到接連兩個颱風在假期攪局影響，今天又是陰雨天，高公局觀測上午國5南下車流不多，研判午後北上車流量未如預期，不需要實施高乘載。

不過，高公局表示，如果車流較多時段，仍會透過實施匝道儀控及開放路肩，疏導交通。1050918

(中央社)