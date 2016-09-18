雲門舞集大陸巡演爆滿 林懷民單膝下跪謝舞者

雲門舞集以代表作《水月》結束中國大陸5座城市15場演出，在北京、上海連演9場謝幕時，藝術總監林懷民在舞台上突然以單膝下跪向舞者致敬，舞者也全體鞠躬回禮。（摘自網路）

在北京國家大劇院的演後座談會，觀眾熱烈地發問，林懷民也同時也邀請在場觀眾起立，舉高雙手、伸展肢體，讓腳往下扎根，體驗《水月》的基礎動作。 （摘自網路）

台灣軟實力征服中國大陸！雲門舞集昨（17）晚在青島以代表作《水月》結束中國大陸5座城市15場演出，此次中國巡演受到觀眾熱烈歡迎、一票難求。在北京、上海連演9場謝幕時，藝術總監林懷民感謝舞者辛勞，突然在舞台上以單膝下跪向舞者致敬，舞者也全體鞠躬回禮，現場觀眾情緒激動，報以如雷掌聲。

《水月》至今在全球演出188場，是雲門舞集創團以來的代表性舞作，破除去年恐封箱傳言，8月中旬陸續前往中國大陸福州、北京、上海等地巡演15場，受到觀眾好評，讓中國大陸影響力最大的網路平台騰訊以現場錄影播出，在在發揮文化影響力。

林懷民表示：「《水月》這支舞蹈來自東方，有別於西方舞者跳舞求外在表現的特質，《水月》更著重在自我對話。」

《水月》是林懷民1998年作品，肢體動作靈感來自中國古老拳術和太極散手，特色是呼吸的運用和重心，在北京國家大劇院的演後座談會，觀眾熱烈地發問，林懷民也同時也邀請在場觀眾起立，舉高雙手、伸展肢體，讓腳往下扎根，體驗《水月》的基礎動作。

《水月》將在11月10至20日回到新北市淡水雲門劇場演出，11月24日至27日也將演出即將封箱的舞作《流浪者之歌》。

(中時)