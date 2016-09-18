NBA》美媒徹底看衰火箭 防守太爛無藥可救

哈登(左)的防守一直以來都相當令人詬病。(美聯社資料照)

《FOX SPORTS》於18日撰文分析火箭下季前景，相信在「魔獸」霍華離隊後，僅剩奈內、卡培拉兩名中鋒可用的火箭，整體防守能力簡直無藥可救，比起爭取闖進季後賽機會，火箭還不如趕緊準備進入重建期，努力培養年輕勢力。

會如此看衰火箭主因，是火箭在霍華離開後，竟然只找年薪300萬美元的奈內補強內線，面對西區強豪如林的現實，上季因傷缺席27場的奈內，根本無法與卡培拉撐起火箭禁區，補進射手萊恩安德生，更是防守很糟糕的球員。

不只是補進球員防守欠佳，火箭防守最大漏洞當屬「大鬍子」哈登，他著名的「探照燈」式防守，早就被人相當詬病，儘管他在今年夏天提前訓練，且聽說努力加強自己的防守，但他幾乎都把大部分力氣留在進攻，怎可能有體力應付防守。

如此一來，火箭下季排出的先發陣容，應是貝弗利、哈登、阿里查、安德生與卡培拉，整個陣容只有貝弗利願意拚命防守，擁有霍華的上個球季，火箭平均失分排在聯盟第25，防守績效排在第21，新球季只有可能更爛而已。

(中時電子報)