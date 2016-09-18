NBA》美媒徹底看衰火箭 防守太爛無藥可救
《FOX SPORTS》於18日撰文分析火箭下季前景，相信在「魔獸」霍華離隊後，僅剩奈內、卡培拉兩名中鋒可用的火箭，整體防守能力簡直無藥可救，比起爭取闖進季後賽機會，火箭還不如趕緊準備進入重建期，努力培養年輕勢力。
會如此看衰火箭主因，是火箭在霍華離開後，竟然只找年薪300萬美元的奈內補強內線，面對西區強豪如林的現實，上季因傷缺席27場的奈內，根本無法與卡培拉撐起火箭禁區，補進射手萊恩安德生，更是防守很糟糕的球員。
不只是補進球員防守欠佳，火箭防守最大漏洞當屬「大鬍子」哈登，他著名的「探照燈」式防守，早就被人相當詬病，儘管他在今年夏天提前訓練，且聽說努力加強自己的防守，但他幾乎都把大部分力氣留在進攻，怎可能有體力應付防守。
如此一來，火箭下季排出的先發陣容，應是貝弗利、哈登、阿里查、安德生與卡培拉，整個陣容只有貝弗利願意拚命防守，擁有霍華的上個球季，火箭平均失分排在聯盟第25，防守績效排在第21，新球季只有可能更爛而已。
(中時電子報)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。