紐約曼哈頓切爾西區爆炸 29人受傷

消防人員在曼哈頓切爾西區爆炸現場附近運送傷患。(圖/美聯社)

警方抵達爆炸現場，並拉起封鎖線。(圖/美聯社)

紐約曼哈頓23街附近，警察護送受傷民眾離開爆炸現場。(圖/美聯社)

(12:12更新內文)綜合外電新聞報導，當地時間星期六晚間8點半左右，曼哈頓切爾西（Chelsea）發生戶外爆炸事件，紐約警察局長歐尼爾(James P. ONeill) 說，目前已確認有29人受傷，其中1人情況比較嚴重，皆無生命危險。紐約市長白思豪(Bill de Blasio)說，目前無證據顯示該爆炸跟恐怖攻擊有關，但該起事件是一項惡意攻擊。

爆炸發生於曼哈頓23街與第六、第七大道交叉路口附近，有目擊者拍到了爆炸現場附近一個損毀嚴重的垃圾箱。據路透社報道，當地消防部門接到的報告是有爆炸裝置。警方和消防部門已趕往現場，將部分傷者送往醫院。

CNN稱，最初調查顯示爆炸可能是在一處垃圾箱裡或者是附近的爆炸物引發，但警方稱這並非最後結論。目前警方已將現場封鎖，爆炸原因已經排除是天然氣爆炸，具體原因還在調查中。

目前沒有再次發生爆炸事件，警方仍在排查是否還有可疑爆炸物。警方已出動警察、談判車、犯罪現場調查車等抵達現場，事發地點各個方向一個街區之外都被封鎖。紐約警方正在調查位於27街與第七大道交叉路口的疑似爆裂物的裝置，不少公車和地鐵班次受到爆炸影響。

法新社報導，該起爆炸發生在美國紐澤西慈善長跑活動突發的爆炸數小時之後。

美國共和黨總統候選人川普將17日晚發生在紐約曼哈頓的爆炸事件定調為恐怖攻擊，引來一片罵聲。

美國總統歐巴馬已經獲得通報，爆炸原因正在調查中。

據紐約市警察局推特指出，當地時間晚上11點，紐約市警察局在事發地點附近召開新聞發佈會，通報最新進展，紐約市長及警察局長將出席。

紐約市長白思豪(Bill de Blasio)在新聞記者會上說，目前沒有證據顯示該起人為爆炸案與恐怖攻擊有關，也沒有可靠的訊息顯示紐約還有其他安全威脅，也無證據指向此案與紐澤西爆炸案有關。

紐約警察局長歐尼爾(James P. ONeill) 說，確實的爆炸原因還有待調查。

目前，希拉蕊已獲得紐約爆炸案與紐澤西爆炸案的相關簡報。

(中時電子報)