阿里山森鐵土石坍方 9月第4度停駛
阿里山森林鐵路今天又傳出沿線邊坡土石坍方，造成本線停駛，這是9月第4度停駛，且今天與8日坍塌處是同一處，阿里山森林鐵路管理處將加強整治邊坡，防逢豪雨就塌。
阿里山森林鐵路本線44公里700公尺處，森鐵監工人員清晨巡視時，發現軌道遭邊坡土石滑落覆蓋，因此，今天決定停駛嘉義至奮起湖列車，預計下午3時搶修完畢。
阿里山森林鐵路自9月8日起，陸續受到嘉義山區豪雨、颱風影響，分別於8、9日停駛2日；14、15日停駛2日；昨天及今天各停駛1日，除了第2次停駛是預防性外，其他3次都是軌道遭邊坡土石滑落覆蓋影響。
阿里山森林鐵路管理處代理處長林治平表示，今天與8日的土石坍塌處都是在本線44公里700公尺處（29號隧道口附近），因邊坡土質不穩，且高又陡，易受大雨沖刷，而滑落土石，為防止類似情況再發生，已準備進行長遠性整治工程。
林治平指出，森鐵44公里700公尺坍塌處將於下午3時搶修完畢，預計明天可復駛。阿里山森林遊樂區的森鐵支線今天仍維持正常營運。1050918
(中央社)
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