數位學伴計畫，挹注偏鄉關懷力量

小學伴與大學伴相見歡。（教育部提供）

教育部推動「數位學伴」計畫，大學伴家翔就讀輔仁大學，初次出隊認識了即將升九年級的小蕭，為期兩周的學堂之後，原本以為兩人會就此散去，想到開學後，家翔幸運地再度配對到小蕭，透過視訊鏡頭與耳麥，讓家翔像是與小蕭面對面相處一樣，彷彿沒有距離的隔閡。

今年尼伯特強颱從台東太麻里登陸，家翔透過臉書詢問家住台東的小蕭安全狀況，第一時間小蕭就回應家翔，他家的客廳屋頂整個被颱風吹翻了，還傳了一張腳被玻璃割傷的照片，當下家翔嚇壞了，不斷地問他「還好嗎？」但卻無能為力，只能夠用言語關心他。颱風對他的家造成很大的傷害，但小蕭很堅強地一直說「他沒事、不用擔心」，家翔知道其實他心裡很害怕，但絲毫不減他樂觀的態度！

家翔非常感謝數位學伴計畫，造就了他和小蕭的相遇，從小蕭身上看到的熱心助人、樂觀態度及對人的信任，家翔沒想到參與本計畫，對他的人生變得不一樣，但實際參與之後，真的覺得很不一樣，他自己和小學伴於互動中都有很大的成長及收穫。

數位學伴計畫自95年開始，今年已邁入了第10年，長期以來，教育部協同縣市政府教育局(處)、營運中心、夥伴大學及國民中小學/數位機會中心，師長們一起投入，教導、帶領著近2800位大學伴陪伴著1500位小學伴，落實「以生命陪伴生命，以生活教導生活」的核心精神，一起引領著全國學子們共同學習與成長。

為鼓勵參與數位學伴計畫之夥伴大學、國民中小學/數位機會中心(以下簡稱DOC)帶班老師、夥伴大學大學伴，透過獎勵與分享，激勵計畫執行及社會參與效益，今年持續辦理第二屆「傑出帶班老師、傑出大學伴」選拔活動，獲獎的國民中小學及數位機會中心「傑出帶班老師」計12名、夥伴大學「傑出帶班老師」計21名、「傑出大學伴」計28名。

教育部表示，透過「傑出帶班老師、傑出大學伴」的傑出典範分享這些寶貴的生命互動，共同為偏遠地區挹注學習與關懷力量！期許未來有更多民間團體與學校加入共同推動本計畫。

(中時)