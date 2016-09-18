隋棠穿睡衣拍全家福 戴鯊魚夾也美翻

隋棠一家人坐遊輪度假。(圖／翻攝自隋棠臉書）

隋棠穿睡衣、夾鯊魚夾拍照依然美翻。（圖／翻攝自隋棠臉書)

藝人隋棠去年初嫁給老公Tony，同年8月生下愛子Max，日前更宣布懷上第二胎女娃，湊成一個「好字」，17日她在臉書曬出一家人在遊輪拍的全家福照，即使夾著簡單的鯊魚夾也依然亮眼，被讚「嫁對了人，不用化妝都美」。

隋棠一家人坐遊輪度假，剛好輪走道都有攝影師招攬拍照留念，所以他們的第一次全家福就這樣拍了，其中有盛裝打扮和剛睡醒穿著輕便衣服的照片，原來是因為剛好碰到船長之夜，大家才會穿比較正式的服裝去用餐，而其他的就是剛睡醒，隋棠頭上甚至還夾著鯊魚夾就被拍下，不過依舊亮眼的她，被讚「連夾鯊魚夾都美，太超過了！」

其實，在隋棠公布懷上第二胎後，Tony也在IG對寶貝兒子喊話：「Dont worry buddy. Youll always be our favorite 1st child.」就是要Max別擔心，他永遠都會是爸爸媽媽最愛的第一個孩子。

(中時電子報)