沒想到! 想討女性喜歡 「吃蔬果」這招有用
想要受到女性歡迎，除了積極展現自己的溫柔體貼、幽默風趣、乾淨帥氣的一面外，還有個方法能讓你更討女性喜歡-讓自己身上的氣味變得好聞!
想讓自己身上散發好聞的味道，當然除了噴香水、使用香噴噴的洗衣精洗衣服外，你還可以從「體內」開始做起，用「吃」來改變，由裡而外散發出好聞的味道，增添你對女性的吸引力。
在一篇《進化與人類行為》的文章中提到，人類可以從汗液來得到有關健康狀況的訊息，你的飲食習慣可以影響身上汗的味道，那些吃水果、蔬菜、肉、雞蛋、豆腐的男性，比起常吃碳水化合物高(如速食、炸物)的男性，汗液的味道來得好聞，甚至還會有花香、水果香以及甜甜的味道。
一般來說，女性對氣味的敏感性會比男性來得高些，男性身上好聞的氣味對女性來說也是吸引力之一，因此，在吃大量的碳水化合物時，多補充一些蔬果，便會讓自己身上的味道好聞些，即使你還是單身，但至少身上氣味不會再那樣的難聞。
(中時電子報)
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