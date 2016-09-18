520後總統府首開放參觀 陸客盼兩岸友好

政黨輪替後，今天總統府首次開放參觀，新的常設展「府」也首次亮相。有民眾一早7時就開始排隊，有參觀的大陸觀光客寫下「92共識」、「希望兩岸關係一直保持友好」等話語。

由於是520後首次開放，總統府今天特地舉行簡單的儀式，由總統府秘書長林碧炤代表歡迎民眾入府參觀。

總統府平時開放給民眾參觀的展場，在政黨輪替後也重新裝潢，新展覽以「府」為概念的主視覺設計，一進門的地上就是「POWER TO THE PEOPLE」的字樣，主視覺的概念是「我們的時代，人民的總統府」。

今天是政黨輪替後總統府首次對外開放參觀，民眾除了可以參觀府內一部分區域，也可以參觀新展覽，開放時間為早上9時，不過一早7時多就有民眾來排隊。

上午9時開放參觀，截至10時，參觀人數1小時已破千人次參觀。

搶得頭香的是來自新竹湖口的彭先生，他在網站上看到今天展覽的資訊，因此4時多就起床出發到台北；還有總統蔡英文的超級粉絲許小姐，6時多就出門，是第一次參觀總統府，她希望今天有機會可以見到蔡總統。

府方今天發放小貼紙，讓參觀民眾寫下祝福話語，再貼在看板上；由於今天也有大陸觀光客團，有陸客在貼紙上寫下「希望兩岸關係一直保持友好」，還有人寫下「92共識」、「願祖國統一，兩岸同胞團聚」。

林碧炤致詞時說，感謝策展團隊帶來的創意，讓這棟古蹟建築在資訊的時代裡，重新發揮功能，這是在蔡總統要求要貼近社會、聆聽人民聲音、反映社會需要下，做的各項展演佈置跟創意，一棟建築可以有新的生命和活力，人民才是總統府的主人。

新展覽「府」分為7大主題，包括「建構—變遷和組成」，介紹府的建築特色；「日常」讓人民認識總統府內的大小庶務如何運作，展場擺放一張上頭有歷任總統親簽手稿投影畫面的總統辦公桌；「時代」展出歷任總統任內所做和人民及推動民主相關的大事紀；「聲音」以歷屆總統的演講聲音搭配上不同團體在凱道抗議的聲音。

「想像」展出老中青三代畫家以「想像中的總統府」為題的繪畫作品；「味道」以投影方式展現台灣小吃特色；「我在」是拍照互動區，有3台照相機器，總統3D彩繪圖和紀念小卡自製區。1050918

(中央社)