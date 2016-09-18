徐耀昌：兩岸正放慢腳步 選擇康莊大道

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苗栗縣長徐耀昌今天向大陸國務院台灣事務辦公室主任張志軍說，兩岸目前都放慢腳步，目的是要「選擇一條康莊大道」，這段期間可讓雙方重新回顧檢討，兩岸關係要如何銜接重啟。

由徐耀昌、新竹縣長邱鏡淳、南投縣長林明溱、花蓮縣長傅(山昆)萁、連江縣長劉增應、新北市副市長葉惠青、台東縣副縣長陳金虎、金門縣副縣長吳成典共8名地方首長組成的代表團，上午在北京會見張志軍，並展開座談。

徐耀昌表示，民進黨執政後，兩岸關係「瞬間原地不動」。時間一久，兩岸關係「不進則退，對政府和人民都會造成傷害」。至於這次8名縣市首長訪問中國大陸，是新政府上任來的新突破。

他說，兩岸目前都是放慢腳步，目的是要「選擇一條康莊大道」。這段放下腳步的期間，可讓雙方重新回顧檢討一下，兩岸關係要如何銜接重啟，更重要的是要確保台灣和大陸在經濟、觀光、文化、農特產品方面得以永續經營和行銷，面對國際挑戰。

徐耀昌指出，台灣與大陸有同文同種的血緣、地緣優勢。這時可從城市交流、跨域合作做起，與會縣市期待與大陸各城市作為對接交流合作的夥伴，建構更穩定的經貿往來、更安全的觀光規畫、更具深度的旅遊導覽，並行銷台灣優質農特產品，共創多贏。

今天的會見中，大陸方面除國台辦官員外，包括大陸國家旅遊局、商務部、大陸中華全國供銷合作總社、國家質量監督檢驗檢疫總局等單位，也都派出代表會見8名與會縣市首長。1050918

(中央社)