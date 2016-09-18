助課程整合 台大醫科推器官系統考試

為了讓學習系統化，台大醫學院除了推動課程整合，104學年起也改採以器官系統為主題的聯合考試，來取代傳統考試模式，希望讓學生從基礎和臨床能有完整概念。

台灣大學醫學院表示，醫學系課程整合已執行多年，分為兩階段，第一階段為基礎學科的課程整合，將基礎與相關臨床醫學依教學內容作系統主題式整合，第二階段為基礎與臨床學科的課程整合，減少教學內容不連貫與重覆，與基礎臨床內容過多、難以消化的弊端，增強知識整合與應用。

為了配合課程整合，台大醫學院表示，自104學年開始，醫學系四年級率先實施以器官系統為主題的聯合考試，來取代傳統考試模式，希望學生能將各系統從病理的變化、臨床的徵兆、藥物的藥理機轉、臨床的診斷、處置與治療等融會貫通，藉由以系統為主題的授課和考試，讓學生達到最有效的學習。

除了課程外，問題導向學習也是台大醫學院課程革新措施重要項目之一，台大醫學院表示，醫學院課程也陸續推動問題導向學習的小班教學課程，近期更朝跨領域選修課邁進，希望讓不同專業領域學生學習有效溝通，也藉由跨領域的問題導向小班課程，能提供學生更多思考面向。1050918

(中央社)