助課程整合 台大醫科推器官系統考試
為了讓學習系統化，台大醫學院除了推動課程整合，104學年起也改採以器官系統為主題的聯合考試，來取代傳統考試模式，希望讓學生從基礎和臨床能有完整概念。
台灣大學醫學院表示，醫學系課程整合已執行多年，分為兩階段，第一階段為基礎學科的課程整合，將基礎與相關臨床醫學依教學內容作系統主題式整合，第二階段為基礎與臨床學科的課程整合，減少教學內容不連貫與重覆，與基礎臨床內容過多、難以消化的弊端，增強知識整合與應用。
為了配合課程整合，台大醫學院表示，自104學年開始，醫學系四年級率先實施以器官系統為主題的聯合考試，來取代傳統考試模式，希望學生能將各系統從病理的變化、臨床的徵兆、藥物的藥理機轉、臨床的診斷、處置與治療等融會貫通，藉由以系統為主題的授課和考試，讓學生達到最有效的學習。
除了課程外，問題導向學習也是台大醫學院課程革新措施重要項目之一，台大醫學院表示，醫學院課程也陸續推動問題導向學習的小班教學課程，近期更朝跨領域選修課邁進，希望讓不同專業領域學生學習有效溝通，也藉由跨領域的問題導向小班課程，能提供學生更多思考面向。1050918
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。