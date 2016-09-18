曼哈頓垃圾桶爆炸至少25傷 無生命危險
紐約曼哈頓下西城切爾西（Chelsea）附近、西23街一處垃圾桶，今晚8時30分發生爆炸，殃及一棟專供盲人培訓的14層大樓，目前已知25人受傷，無生命危險，全案正由警方調查中。
由於適逢週末、又是夜生活最熱鬧之際，震耳欲聾爆炸聲響引起路人一陣驚慌。爆炸地點位處西23街133號，介於第5、 6大道之間，附近餐廳很多、人潮不少。
美民主黨總統候選人希拉蕊女兒雀兒喜（Chelsea Clinton）就住在切爾西附近，希拉蕊11日出席911紀念活動昏暈腿軟後，即來到雀兒喜的這棟公寓休息。
今晚爆炸事發地點臨近一棟盲人專用國宅及培訓的大樓，警方調查之初，還一度要求大樓內人士不准離開。不過鄰近2棟樓房住戶已被要求疏散淨空。
爆炸案並未引發火災，不少大樓窗戶被震碎，警消車輛緊急趕來處理後續事宜，事發大樓現場附近聚集許多路人圍觀。警方已拉起封鎖線調查事發原因。
目前已知至少25人輕傷，被送往醫院救治，並沒有生命危險。警方仍在現場搜尋是否還有其他爆裂物。
今天稍早，新澤西州錫賽德帕克鎮（Seaside Park）慈善路跑活動附近也發生管式炸彈爆炸事件。炸彈被暗藏在垃圾桶中。1050918
(中央社)
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