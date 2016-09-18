防汛 中市水利局提報8處設水患自主防災社區
為促進水患災害應變觀念普及，台中市政府今年對全市易淹水地區提報設立水患自主防災社區，獲中央水利署核准辦理，獲補助224萬，並由水利局於今年地方總預算第二次追加預算中提出市府相對自籌款96萬，尋求市議會支持，希望進一步增進水患自主防災社區的防汛能力。
水利局針對大里區仁化里、后里區太平里、后里區義里里、烏日區光明里、南屯區新生里、南屯區鎮平里、清水區高南里及臨江里等8處易淹水地區，提報新設立水患自主防災社區，經水利署核准同意辦理。
水利局長周廷彰指出，爭取經費總計320萬，其中96萬由市府自籌，相關核定經費目前提列105年度第2次追加預算案，盼未來預算同意轉正及追加核列後，提升防汛自主能力。
周廷彰說，目前台中市防災社區已完成46處，各社區也投入社區防災工作，社區總數年底可望增至54處，台中市成立的社區數量與評鑑成績皆居各縣市前位。
市府盼透過防災社區的成立，藉由了解、演練並與組員、其他小組及其他參演單位之間協調、聯繫及合作，將使住戶更能掌握疏散方向、路線與安全避難處所，及地區災害防救單位瞭解災害應變決策，有助大幅提升搶救災害效能。
(中時)
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