正體字吸引陸2代 台移民減少成新衝擊

我要評比

特派員看世界專欄全球中文熱，海外華語文教學出現新現象、新衝擊。台灣推動正體字教學，不僅吸引非華裔、連大陸第2代人數也成長中，但台灣移民銳減及漢語拼音等皆衝擊中文學校經營管理。

根據僑委會初估，大紐約地區，包括紐約州、新澤西州、賓州、康州等4州，大小中文學校約有上百所，學生人數逾萬人，主要教授以正體字、注音的華語文教學，兼附漢語拼音，不少學校因應新世代，還輔以網路數位教學。

隨著中國大陸崛起，全球學習華語堪稱是門顯學，在美國學中文已是相當普遍的事，雖不是擠破頭，「愈來愈熱門倒是實話」，紐約僑務委員童惠珍如此說。

這股熱潮讓學習華語的非華裔第2代人數持續增長中，尤其以白人居多，其中不少來自南亞印度旅美第2代，另有愈來愈多來自港、澳及大陸旅美移民第2代子弟，雖說非大規模，但已是趨勢所在。

一項非正式統計指出，大紐約使用僑委會教材的知名中文學校，包括長島文協中文學校、慈濟、佛光山、新鮮草原中文學校等，還有新澤西州維德中文學校等，過去幾年來，非華裔學生人數持續成長，約占10%到15%。長島慈濟人文學校每到開學，家長一大清早大排長龍搶著註冊，更是蔚為奇觀。

出身新澤西州僑教系統的僑務委員戴松昌表示，「全球中文熱，正體字更是主流」，現在是「文化領軍時代，是文化吸引學生來學華文」。

雖然大陸在海外也有不少中文學校，不過戴松昌說，台灣的中文學校教授正體字，而古書是用正體字，光是簡體字不夠用，加上強調愛的教育，還有活潑生動教學方式，確實吸引不少陸2代。

事實上，為了鼓勵華裔第2、3代多多學習華語，不要中途輟學，中文學校目前以文化為導向，透過舞龍、舞獅、書法、扯鈴及象棋等多元文化教學、比賽等，讓學生從學習中愛上中文。

紐約僑教中心主任王映陽認為，海外華語由於非強勢語言，對第2代學習確實存在挑戰，但有挑戰也有契機，中華文化不怕比較，雖然簡體字易寫，但正體字才是正統，更能凸顯文化涵養。

另外，海外中文教學發展迄今，也面臨不小瓶頸。長島中華文教協會暨中文學校校長甘居正說，台灣移民及留學生愈來愈少，連帶使得下一代人數銳減，影響招生，加上中文學校多屬非營利團體，房租及安全保障費用等逐年增加，都衝擊中文學校經營，常需透過募款或其他方式支應龐大開銷。

觀察中文學校發展，不少已將重點從傳統教授中文，轉為教授中文為第二外語專長(CSL)，主攻美主流人士下一代或成人班，另還開設領養家庭、文化班等，開發新學生來源。

戴松昌坦言，受移民人數漸少，台灣第2、3代子弟成長近乎停頓，缺口剛好由非華裔及陸生2代填補，已是趨勢了，也是大家意想不到的事。另外，長島慈濟人文學校校長杜美錦也認為，美國公立學校的中文課程皆使用漢語拼音，考量學生接軌問題，迫使台灣的海外中文學校必須跟著調整因應，採取注音及拼音各占一半。

全球中文熱，讓海外華語文教學廣受關注，透過在地學習與文化薰陶，是連結下一代與台灣最佳觸媒，但移民及留學生減少，第二代子弟銳減，加上美國公立學校逐漸開設中文做為第二外國語等因素，都挑戰海外中文學校未來的發展與營運。1050918

(中央社)