MLB》大都會狄葛朗動刀 球季報銷無緣季後賽

大都會隊迪葛朗提前動刀球季報銷。(美聯社資料照)

已經少了王牌先發哈維的大都會隊，先發輪值又將減一名大將，強投狄葛朗因手肘又出現尺神經壓迫症，19日原定先發出賽的他也被球團拉掉先發，球團總經理艾德森表明，狄葛朗本季再登板機率不大，有可能提前動刀。

9月初先發對馬林魚狄葛朗5局失3分吞敗，當時就出現尺神經壓迫症狀，他自8月底就深受無名指和小指深受麻木所困，2場先發合計9.2局丟13分，儘管17日他牛棚練習正常，但外野練習時感到不對勁，總經理艾德森也做出決定，讓原本就打算在季後動刀的狄葛朗提前手術。

狄葛朗2010年還在小聯盟時就曾動過韌帶移植手術(Tommy John)，儘管MRI檢查手臂沒有明顯傷勢，但艾德森不排除是韌帶移植手術癒後，所引發尺神經壓迫症。

狄葛朗球季報銷，正積極鞏固國聯外卡資格的大都會隊，先發輪值將由吉塞爾曼(Robert Gsellman)或盧戈(Seth Lugo)頂替，尤其大都會隊已經少了王牌哈維，麥茲近日也缺戰，季後賽又添不利因素。

(中時電子報)