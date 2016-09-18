紐約爆炸25傷 目擊者：汽車後車窗炸裂
美國紐約市消防局透過推特（Twitter）表示，已經確認25人在爆炸事件中受傷，無人有生命危險。1名目擊者表示，爆炸發生時，她正開車經過第23街，後車窗接著被炸裂。
法新社與路透社報導，在這個涼爽的早秋夜晚，有人看到數百人跑到大街上，警方已封鎖該區域。
馬麗特（Tsi Tsi Mallett）說：「爆炸聲非常大，我的耳膜很痛。我10歲大的兒子當時正坐在車子後座，後車窗接著被炸裂。」爆炸發生時，她正開車經過第23街。她的兒子並未受傷。
24歲的詹恩（Neha Jain）住在鄰近地區，她表示自己當時正坐在房裡看電影，突然聽到爆炸巨響，所有東西都在震動。
「我掛在牆上的畫掉落下來，窗簾像是被狂風吹襲一般飛起。然後我們聞到煙味，下樓查看到底發生什麼事情時，消防員人叫我們趕快回家。」
根據英國廣播公司（BBC），爆炸原因目前尚未查明。事件發生數小時前，新澤西州才剛發生管式炸彈爆炸事件。（譯者：中央社廖禹揚）1050918
(中央社)
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