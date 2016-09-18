輪椅客衝撞捷運站長 北捷協助提告
台北捷運公司今天說，，捷運迴龍站12日約中午時，一名乘坐電動輪椅的女性旅客衝撞該站女性站長和電梯，造成站長腿部輕傷、電梯故障，北捷已協助該站長提告，並將向該旅客求償。
臉書粉絲團「爆料公社」有網友指控，捷運迴龍站12日有一位女性電動輪椅旅客衝撞電梯，導致停機；該旅客進站借廁所時，責怪站務沒幫她開公務門，又故意以電動輪椅撞站長，導致站長右小腿紅腫，結果事後北捷公司竟為了息事寧人，要求站務員徹告。
北捷今天上午澄清，該爆料與事實不符。
北捷新聞課課長凌啟堯表示，12日中午12時許，該名輪椅旅客，為進迴龍站借廁所，衝撞執勤站長，事後又衝撞電梯門，造成電梯故障損害。
凌啟堯說，北捷當時主動協助遭撞站長送醫驗傷、到派出所報案跟提出傷害告訴，並沒有要求同仁徹告。對於電梯門損害的部分，北捷也會對該旅客求償。
他表示，事後北捷內部關懷名單將該旅客從B級改列為A級，目的在提醒同仁，以後看到這名旅客，執勤時要特別注意自身安全。1050918
(中央社)
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