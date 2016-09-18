國軍派3000多人 助莫蘭蒂災後復原工作
颱風莫蘭蒂對南部地區和金門造成嚴重災情，國軍持續派遣兵力協助災後復原工作，國防部今天並運送礦泉水、泡麵、毛巾等物品至金門，提供金防部救災部隊使用。
國防部今天表示，國軍持續投入莫蘭蒂風災復原工作，今天計派遣兵力3669人、車輛機具4類138輛，協助金門、台東、台南、高雄、屏東等地區，執行市容整理、機關學校整理及環境消毒等工作。
國防部自13日至今派遣兵力3萬2105人次、車輛機具1675輛次、協助執行民眾撤離或返鄉2403人、沙包堆置1萬7724包、土石清理382噸、機關學校284處、道路清理1563公里、路樹清理1萬5972棵，環境消毒2萬4600平方公尺。
國防部今天上午8時並派遣C-130型機5架次運送礦泉水1600箱、泡麵500箱、迷彩服4000套、毛巾3200條、內衣褲6480套及長統襪7500雙等用品至金門地區，提供金防部救災部隊使用。
參謀總長嚴德發上將也在今天搭乘C-130物資前運專機，代表總統與部長前往金門地區慰勉救災官兵辛勞，同時了解物資前運作業情形，並與金門縣長陳福海交換救災經驗，表達國軍將配合縣府協助完成復原工作。
國防部表示，針對莫蘭蒂風災所造成的損害，國軍主動持續協助地方政府恢復市容，派遣兵力至災情嚴重地區執行災後復原任務，期讓民眾可以早日回復正常生活。1050918
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。