國軍派3000多人 助莫蘭蒂災後復原工作

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颱風莫蘭蒂對南部地區和金門造成嚴重災情，國軍持續派遣兵力協助災後復原工作，國防部今天並運送礦泉水、泡麵、毛巾等物品至金門，提供金防部救災部隊使用。

國防部今天表示，國軍持續投入莫蘭蒂風災復原工作，今天計派遣兵力3669人、車輛機具4類138輛，協助金門、台東、台南、高雄、屏東等地區，執行市容整理、機關學校整理及環境消毒等工作。

國防部自13日至今派遣兵力3萬2105人次、車輛機具1675輛次、協助執行民眾撤離或返鄉2403人、沙包堆置1萬7724包、土石清理382噸、機關學校284處、道路清理1563公里、路樹清理1萬5972棵，環境消毒2萬4600平方公尺。

國防部今天上午8時並派遣C-130型機5架次運送礦泉水1600箱、泡麵500箱、迷彩服4000套、毛巾3200條、內衣褲6480套及長統襪7500雙等用品至金門地區，提供金防部救災部隊使用。

參謀總長嚴德發上將也在今天搭乘C-130物資前運專機，代表總統與部長前往金門地區慰勉救災官兵辛勞，同時了解物資前運作業情形，並與金門縣長陳福海交換救災經驗，表達國軍將配合縣府協助完成復原工作。

國防部表示，針對莫蘭蒂風災所造成的損害，國軍主動持續協助地方政府恢復市容，派遣兵力至災情嚴重地區執行災後復原任務，期讓民眾可以早日回復正常生活。1050918

(中央社)