盼讓媽媽享清福 展望會童成為護理師

結束世界展望會愛心關懷14年的旅程，今年六月從新生醫專畢業的黃潔（右），順利考到護理師執照，將投入職場工作，她說「該讓媽媽享清福了」。中央社記者魯鋼駿攝 105年9月18日

結束世界展望會愛心關懷14年的旅程，今年6月從新生醫專畢業的黃潔，順利考到護理師執照，將投入職場工作，她說「該讓媽媽享清福了」。

黃潔是台灣世界展望會長期關懷的對象，自小學三年級開始接受展望會愛心捐款的幫助，6月份從新生醫專畢業後，順利考到護理師的執照，準備投入職場工作，結束展望會愛心關懷14年的旅程。

來自新竹縣五峰鄉天湖部落的黃潔，山區工作來源不穩定，爸爸媽媽微薄的收入不僅要照顧家中5個孩子，同時奉養身體不好的爺爺、奶奶，家中生活辛苦，民國91年起透過展望會定期發放助學金，紓緩黃潔家裡經濟負擔，她也利用寒暑假到診所打工，賺取零用錢。

為了想學得一技之長，黃潔曾想就讀汽修科，但在父親的鼓勵下，朝向護理科學習，但由於國中就讀偏鄉學校，讓她深感自己的學習深度與市區學校有差距，在進入五專後力拼好成績，就是不想讓父母親失望。

「要學習忍耐，不吃苦的孩子永遠不會長大」父親的一席話，一直深植在黃潔的心中，讓一度想要放棄學習、萌生休學念頭，想直接工作減輕家中經濟負擔的她，繼續堅持下去。

然而，正當她陸續完成基本護理、內科、外科、產科、衛生所及精神科等六站實習，今年1月份即將完成最後一站兒科實習時，爸爸卻病倒過世了，學業、實習壓力已讓她喘不過氣，又遭逢爸爸過世的心理情緒壓力，讓她一度跌落谷底。

她說，逆境讓人更成長，如今她順利考取護理師執照，雖然一路鼓勵著她的父親未能親眼看到她努力的成果，但相信在天上的父親絕對會為她感到驕傲，她也希望希望靠自己的力量讓媽媽享清福。

愛心資助人涂叔叔得知黃潔即將結束展望會資助的旅程，特別寫了一封鼓勵信給她，她也從信中得知涂叔叔原來也曾在求學時期受人幫助，如今回饋社會，涂叔叔寫道「人生有兩件事不能等，一個是行孝，另一個是行善」，在失去父親後，這句話將持續鼓勵黃潔，成為她持續學習、回饋社會的動力，「未來，我也要資助像我一樣需要幫助的孩子。」1050918

(中央社)