瑞芳102線道土石崩落 道路雙向封閉

新北市消防局今天上午9時30分接獲通報，瑞芳區102線道19.6公里處發生山壁土石崩落，石塊占據路面，雙向道路目前暫時封閉，所幸無人受傷。

瑞芳警分局也隨即派員趕往現場察看，確認現場無受傷或受困，經初步測量，崩落土石長約25公尺、寬8公尺、高4公尺，目前道路雙向封閉，警方已在102縣道兩端的27公里及15公里實施交通管制，相關單位也調派機具和人員前往現場搶通，呼籲民眾改道行駛，以免耽誤行程。1050918

(中央社)