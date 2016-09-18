誤襲敘利亞政府軍 美國認了
美國五角大廈今天承認，美方率領的聯軍在敘利亞攻打伊斯蘭國（IS）組織時，可能擊中境內敘國政府軍據點。先前，俄羅斯指控美國殺害至少62名敘國士兵。
法新社報導，簡稱Centcom的美軍中央司令部（Central Command）在聲明中說，「聯合部隊認為他們攻打的是達伊沙（Daesh）作戰陣地。」達伊沙是IS的別稱。「當接獲俄羅斯官員通知，說鎖定的人員和車輛有可能隸屬敘利亞軍隊，聯軍即立即停止空襲行動。」
美國政府高階官員說，造成敘國軍隊人員犧牲，美方感到「遺憾」。
他說，華府「透過俄羅斯聯邦，針對無意間造成敘國人員傷亡轉達我方遺憾之意」。
敘利亞武裝部隊表示，聯合軍隊飛機擊中敘國軍隊在東部代爾祖爾機場（Deir Ezzor airport）附近的據點。這似乎是聯合部隊首次擊中敘國政權目標。
敘國盟友俄羅斯表示，「國際反聖戰士聯軍戰機」的空襲行動，造成62名敘利亞士兵喪命，至少100人受傷。
美國軍事官員似乎也證實這場攻擊，說「我們相信約6部車輛遇襲，包括我們所認定的1輛坦克，以及暴露在外的人員」。
這位官員無法估計傷亡人數。
五角大廈表示，聯軍「不會蓄意攻打已知的敘利亞軍事目標」。（譯者：中央社蔡佳敏）1050918
(中央社)
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