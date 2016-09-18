癌末狗陪主人完婚 婚禮成淚海

美國一名女獸醫決定讓罹患腦瘤的寵物陪她走進婚禮，完成終身大事。老狗撐著病體，陪主人成婚的時刻被攝影師紀錄下來，讓許多人淚流動容。

凱莉．歐康奈爾（Kelly O'Connell）是一名獸醫師，她和同為獸醫的詹姆士．卡文（James Carvin）日前在科羅拉多州結婚，罹患末期腦瘤的寵物混種拉布拉多查理（Charlie）也參加了婚禮，人狗情誼，讓在場賓客不禁落淚。

華盛頓郵報（Washington Post）報導，凱莉19歲時在紐約州領養了12週大的混種拉布拉多查理，從此一起展開生命旅程。時光飛逝，凱莉搬到科羅拉多州，查理跟著；凱莉遇見詹姆士，查理與他們共同度過年輕歲月。

15歲的查理年初診斷罹患腦瘤，剩下的日子不多，情況逐漸惡化。查理已5度痛苦發病，凱莉在婚前1週決定讓查理舒服地走，但查理的眼神告訴她「我想要看妳結婚。」情況也好了點。

查理撐著病體參加婚禮，並在伴娘的擁抱下進入婚禮現場，陪伴凱莉完成終身大事，婚禮攝影師茱凡尼斯（Jen Dziuvenis）的鏡頭，完整記錄令人垂淚的時刻。

茱凡尼斯在個人推特公布一系列婚禮的照片，她寫到，伴娘把查理抱回到走道上，新娘走過來摸著查理的臉說「你讓我的生命充滿快樂。」這時所有家人和攝影師都不禁淚流滿面。

茱凡尼斯寫到，這些人對寵物展現的愛，足以讓人們重新相信「人性」，他們都是好人，查理是個幸運的「男孩」。

婚禮後幾日，凱莉決定是向查理說再見的時候。查理出席婚禮和新娘的眼淚如今已成記憶。凱莉說，「這些照片都是無價的啊。」

寵物主人該何時向重病的毛小孩告別，是人生的難題。

獸醫凱莉當然清楚寵物的健康狀態。她說，當寵物最喜愛做的5件事有3項無法做到，就代表寵物的生命品質已在下降，查理過去是她跑馬拉松的教練，見到牠因病寸步難行，實在很難受。1050918

(中央社)