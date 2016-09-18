涉案潛逃國外 越官員遭通緝

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越南1名官員涉及腐敗案而被調查，最近已不在公開場合露面，傳出已潛逃德國藏匿。越南公安部16日對他發布國際通緝令。

越南國營媒體報導，越共中央檢查委員會調查指出，鄭春青（Trinh Xuan Thanh）自2007到2013年擔任越南石油子公司越南石油建造公司（PVC）董事長期間，因管理失職，以及蓄意違反商業管理法律規定，致公司損失近3.3兆越盾（約1.48億美元）。

越南公安部15日以「蓄意違反有關經濟管理的國家規定造成嚴重後果」的罪名起訴涉案人員，當天逮捕鄭春青4名前同事，包括PVC公司前總經理武德順（Vu DucThuan）、2名前副總經理阮孟進（Nguyen Manh Tien）和張國勇（Truong Quoc Dung）及前會計長范進達（Pham Tien Dat）。

警方確定鄭春青已潛逃，隔天發布國際通緝令。

鄭春青離開PVC公司後曾經歷過多個重要職務，他陷入醜聞時正在擔任後江省（Hau Giang）人委會副主席兼國會代表。醜聞曝光，他先後被取消國會代表資格以及被開除越共黨籍。1050918

(中央社)