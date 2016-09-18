職訓強化技能 中彰投分署身障專班就業率達7成

阿文參加勞動力發展署中彰投分署委辦「身障職訓專班」，順利就業，身手俐落的執行環境清潔工作。（盧金足攝）

在明亮的大片落地窗前，阿文拿著手上的抹布，仔細檢查每個角落是否還有汙漬，認真細心的神情，是勞動者專注投入工作的象徵，看看如今樂在工作的阿文，誰能想的到半年前還是一位找不到工作的失業身障者？

59歲的阿文自幼罹患小兒麻痺症，過去曾從事車床業，後因工廠外移，阿文只能倚靠短期性的勞力工作餬口，那段時間除收入不穩定外，因年紀漸增、無法承擔粗工帶來的體力負荷，苦無適合的工作，去年得知勞動力發展署中彰投分署委辦「身障職訓專班」開始招生，便報名參加。

令阿文驚喜的是，中彰投分署多元化且專業的課程活潑有趣，老師不斷期勉他勇於嘗試，阿文的就業意願極高，不放棄任何面試機會，透過就業媒合機制順利就業。

中彰投分署輔導員到職場訪視關心時，阿文表示「有工作真好」，俐落的執行環境清潔工作，並將在職訓所學技能運用工作上。

中彰投分署陳分署長瑞嘉表示，分署每年針對身心障礙者開辦融合或專班式訓練課程，藉由隨堂輔導加強專業技能，促進身障專班就業率達70%。

許多用人單位常因不了解身心障礙者而怯於錄用是刻板印象，一般人感到很無聊、單調、重複性高、相對流動率也高的工作，或許對身心障礙者來說很適合，只要給身心障礙朋友就業機會，表現不輸一般人。

(中時)