瑞芳102縣道27K土石坍方 暫時封閉
馬勒卡過境，全台各地陸續下起豪大雨，今日凌晨瑞芳102縣道27K路段，民眾發現有大量土石緩滑，泥流、石塊堵住雙向車道，目前區公所已加派人力前往搶通，瑞芳警也在坍塌路段前後進行暫時封閉，避免人車誤入發生危險。
瑞芳警分局指出，102縣道19.6k範圍坍方高約3公尺，長約50公尺，雙向無法通行，目前已在102線27公里處及102線15公里設置路障，搶修廠商設立搶修站，要完全清除要數天。
(中時)
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