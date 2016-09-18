颱風接力來襲 學校館所災損近5億

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颱風莫蘭蒂和馬勒卡接連襲台，根據教育部截至今天上午統計，已有687所受災學校/館所，災損金額初估近新台幣5億元，高雄更有多所體育場館損毀。

教育部表示，截至今天上午10時統計，颱風莫蘭蒂颱風和颱風馬勒卡共造成687學校/館所受災，包含大專18校、高中職87校、國中113校、國小414校、幼兒園51校、館所3所及高雄市所轄體育場館，累計災損約4.98億元。

以各縣市來看，教育部表示，受災單位以高雄市310校/所最多，其次是屏東縣146校/所次之、台南市130校；災損金額初估4.98億元，以高雄市災損2.75億餘元最多，其次是屏東縣災損1.39億元、金門縣災損5278萬元。

學校部分，教育部表示，金門縣立金湖國中的司令台、體育館屋頂、校門口自動門等損毀，災損約3899萬元，中山大學部分校舍損毀、沉船漂流數艘、沿岸與道路邊坡等受損，災損金額約3533萬元，屏東恆春國中則是校舍漏水、屋頂鐵皮、飲水設備毀損，災損約1920萬元；而高雄市教育局所轄的立德棒球場等46處體育場館，有圍籬傾倒、屋頂損毀、樹木傾倒等狀況，初估災損4000萬元。1050918

(中央社)