逼身心障礙者勞動 陸磚廠年賺4百萬
大陸雲南一家磚廠把身心障礙者當奴工，年賺逾400萬元，員工卻分毫未得。當事人白萬甲被警方送回家後，每天都主動找事做，遇人制止便說「不幹活，老闆要打」，疑似長期受到暴力脅迫。
上海澎湃新聞報導，失蹤兩年的白萬甲日前被警方找到，智力不足的他在離家近500公里外的雲南省曲靖宣威市羊場鎮盛恆磚廠被迫作工。一起被警方解救的，還有白萬甲的另外5名身心障礙同事。
曲靖市公安局通報指出，盛恆磚廠負責人對6名人員採取打罵、拘禁等限制人身自由的手段，在看管監督下強迫做出磚、鏟灰等粗活，未付任何勞動報酬。磚廠負責人也無法清楚交代這6名員工的來源。
羊場鎮勞動保障所一名工作人員表示，盛恆磚廠年產400萬塊磚，當地售價每塊磚人民幣2角4分，算一算每年有96萬元（新台幣約462萬元）收入，然而白萬甲等6人卻一毛錢都拿不到。
白萬甲說，自己是被磚廠老闆帶走的，老闆當時承諾「搬一片磚給兩分錢」。
當地政府一名工作人員表示，盛恆磚廠非法拘禁身心障礙者用工僅是個案，之前並無先例。但這番話馬上被當地村民「打臉」。此外，曲靖市內的磚廠非法用工的例子，過去就曾被媒體披露。
村民指出，附近的磚廠一直都可看到身心障礙者在裡面勞動，「這種事說不得，我們也不敢說，那些人是買來的，平時被老闆關在屋裡不讓出來，不知道來自哪裡。」1050918
(中央社)
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