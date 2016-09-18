中壢KTV包廂拉K 警查緝逮2人

中壢警分局興國派出所18日凌晨接獲線報，指出1間KTV內有人拉K，前往查緝。(賴佑維翻攝)

桃園市中壢警分局興國派出所18日凌晨接獲線報，指稱區內某KTV有人在包廂吸毒，警方到場查緝，發現李姓男子及官姓男子在包廂內拉K，訊後依毒品罪嫌移送偵辦。

警方表示，進入包廂內發現4男1女正在歡唱，磚上還有2支K他命香菸，桌面上還有命名粉末。李男也坦承K他命為其所有，雖官男矢口否認，但驗尿發現李及官2人呈陽性反應。

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(中時)