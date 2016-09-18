中秋雙颱過後 台電：復電率逾9成8

上周莫蘭蒂颱風造成110多萬戶停電災情，台電公司表示，在持續搶修下，截至18日上午11點，全台復電率超過98%。(台電提供)

上周莫蘭蒂颱風造成110多萬戶停電災情，台電公司表示，在持續搶修下，截至今日上午11點，全台復電率超過98％，目前停電戶尚有1.5萬多戶，主要在屏東縣約1.3萬戶與金門縣約2000餘戶，已再增派人力前往屏東搶修。

台電表示，有關本次停電災情最嚴重的屏東地區，由於電桿更換及線路架設耗時，以及山區道路坍塌，人員機具無法進入未能復電之外，其餘地區則力拚今日深夜收班前復電。台電為盡快疏解居民沒電可用的痛苦，已持續增援屏東全力搶修，包括由台南、新營及雲林區處調派人力加入救援。

另對於金門地區的停電戶，台電上午已運抵3台大型特種工程車進駐，加上昨日先運抵金門的6台小型工程車，台電金門區處自有人力61人，以及本島各單位支援人力47人，目前皆積極投入搶修，目標力拚今天全數搶修完成恢復供電。

台電進一步表示，馬勒卡颱風已北移離台，曾造成南投、宜蘭及花蓮等地少數停電災情，目前已全數恢復供電。

(中時)