超療癒！咘咘萌學動物叫聲 可愛爆表

咘咘學各種動物叫聲，可愛爆表。（圖／取材自賈靜雯臉書）

修杰楷和賈靜雯婚後生下咘咘，夫妻倆不時會分享女兒萌照。（圖／中時資料照）

藝人賈靜雯和修杰楷的愛女咘咘，遺傳爸媽的優良基因，擁有一雙圓滾滾的水靈大眼，可愛模樣被稱為是最小網紅，夫妻倆每次分享她的動態，總能獲得高度關注。今（18日）賈靜雯PO出咘咘學動物叫聲的影片，讓網友直呼「一大早就被療癒了」。

賈靜雯今在臉書上傳一段影片，寫下：「咘咘Zoo~正式營業」，只見她把女兒抱在懷中開啟自拍模式，而咘咘專心地直視鏡頭，接著媽媽分別問她貓咪、狗狗、獅子、羊咩咩怎麼叫，咘咘馬上認真地學各種動物叫聲，還模仿地維妙維肖，網友聽到咘咘小奶音加上被她的一雙電眼盯著，直喊太可愛。最後，咘咘更在媽媽提示下說拜拜，不僅讓大家驚呼「時間過好快，咘咘都會講話了」，也大呼最小網紅的萌度指數又爆表啦！

(中時電子報)