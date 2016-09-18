超療癒！咘咘萌學動物叫聲 可愛爆表
藝人賈靜雯和修杰楷的愛女咘咘，遺傳爸媽的優良基因，擁有一雙圓滾滾的水靈大眼，可愛模樣被稱為是最小網紅，夫妻倆每次分享她的動態，總能獲得高度關注。今（18日）賈靜雯PO出咘咘學動物叫聲的影片，讓網友直呼「一大早就被療癒了」。
賈靜雯今在臉書上傳一段影片，寫下：「咘咘Zoo~正式營業」，只見她把女兒抱在懷中開啟自拍模式，而咘咘專心地直視鏡頭，接著媽媽分別問她貓咪、狗狗、獅子、羊咩咩怎麼叫，咘咘馬上認真地學各種動物叫聲，還模仿地維妙維肖，網友聽到咘咘小奶音加上被她的一雙電眼盯著，直喊太可愛。最後，咘咘更在媽媽提示下說拜拜，不僅讓大家驚呼「時間過好快，咘咘都會講話了」，也大呼最小網紅的萌度指數又爆表啦！
(中時電子報)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。