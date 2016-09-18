新北：中午12時恢復紅黃線違停執法

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馬勒卡颱風逐漸遠離，隨著水門開啟，新北市政府交通局表示，請車主今天中午12時前將停放在紅、黃線及學校車輛駛離，警方將恢復執行違停取締作業。

交通局表示，如果仍違規停車，警察機關將於12時開始依道路交通管理處罰條例，對違規停車予以舉發及拖吊或將車輛移置；原屬假日收費的路邊收費停車格也將同步於中午12時恢復收費。

交通局表示，新北市 YouBike自今天上午6時起恢復正常營運，由於雨後路面濕滑，提醒使用者騎車時請注意安全，減速慢行。1050918

(中央社)