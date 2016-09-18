10年後同組 潘政琮贏了杜哈亞運金牌金康泰
2006年杜哈亞運，潘政琮以1桿之差輸給韓國選手金康泰，拿下個人項目銀牌；10年之後，2人於威巡季後賽第2戰Boise第3輪，同組互別苗頭，結果潘政琮這回連本帶利要回來，以68桿比70桿，贏了金康泰2桿，且前3輪總桿205桿(-8)並列第24，優於金康泰208桿(-5)並列第47。
潘政琮與金康泰2006年打完杜哈亞運後，各走不同的路，潘政琮赴美就學、打球，大學時期曾登上「業餘球王」寶座、也寫下華盛頓大學校史最多8冠紀錄，去年6月轉入職業，從美巡第3級的加拿大巡迴賽出發，第1個球季贏得2勝，當季以獎金榜第2，取得今年升至美巡次級威巡資格，進而在半個月前以獎金榜第12，獲得10月開打的2016─2017球季美巡參賽卡。
金康泰職業生涯選擇從自己國的韓巡出發，贏過韓巡「獎金王」之後，再轉往日巡發展，再添得「獎金王」頭銜，下一步將挑戰美巡，只是，必須在威巡季後賽至少爭取到獎金榜前50，才有資格躍上美巡舞台，惟因沒有參與威巡全年賽季，難度很高，因此，潘政琮可能會比金康泰早一步在世界高球最高殿堂的美巡發展。
久違10年後，2人18日再度同組交手，已在美國接受近10年高球洗禮的潘政琮，以穩定性取勝，全場抓下4隻小鳥，只在最後1洞吞下柏忌，交出68桿，排名升至並列第24；金康泰前9洞雖抓下4鳥打出32桿，但後9洞失常吞下1柏忌與1雙柏忌，揮出38桿，這輪以70桿交卡，排名下滑至並列第47。
不論18日交手誰勝誰負，這2位杜哈亞運排名前2戰友，賽後仍互相祝福此戰贏得佳績。
(中時電子報)
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