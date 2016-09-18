陽岱鋼肋骨骨折 球團早知情
效力日本火腿鬥士的陽岱鋼，日前傳出肋骨骨折無法休息，帶傷上陣的消息，但未獲得火腿球團出面證實，不過17日陽岱鋼未先發上陣，球團18日即對外公布，坦承陽岱鋼沒有出賽，就是因為肋骨傷勢。
陽岱鋼今年賽季出賽121場比賽，打出2成97打擊率、12轟的成績，不過8月16日在對歐力士的比賽時，為接殺一個深遠飛球撞上全壘打牆，衝擊力道之大讓他當場倒地，雖然之後仍繼續出賽，但狀況就開始不甚穩定，直到本月才傳出受傷的消息。
對陽岱鋼受傷一事，經紀公司曾發表聲明，證實他是右肋骨骨折，近一個月都是帶傷上場，引起外界關注，而據日媒報導，火腿球團坦承9月7日前往札幌醫院檢查時，就知道他右邊第6、7根肋骨有骨折現象，並指出陽岱鋼受肋骨傷勢影響，昨役才未上場，不過在此役前，陽岱鋼還是正常出賽。
火腿球團指出，目前陽岱鋼骨頭狀況漸漸復原，但傳球時仍會感到疼痛，這段時間能否上場，仍有待觀察。昨役未上場，火腿以岡大海頂替陽岱鋼的守位，並以14比6大勝羅德，距離領先的軟銀僅0.5場勝差。
(中時電子報)
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