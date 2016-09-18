歐巴馬獲悉紐約爆炸 不排除恐攻

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針對美國紐約今晚造成25人受傷的爆炸事件，白宮表示，總統歐巴馬已接獲通報，爆炸原因仍在調查中。目前尚未排除恐攻。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，消息人士透露，當局已排除瓦斯外洩造成，並未發現其他爆裂裝置，爆炸原因仍在調查當中。

消息人士告訴CNN，調查初步相信，爆炸來自大型垃圾車旁的爆裂裝置，但這僅是初步猜測。

路透社報導，1名官員則表示，有可能是意外觸發建築爆破裝置。

聯邦官員指出，由聯邦、州與地方組成的聯合反恐任務小組負責爆炸案調查工作，這也意味當局並不排除恐怖攻擊。

部分民眾在社群媒體上表示，遠在哈德遜河對岸，新澤西州（New Jersey）的荷波肯（Hoboken），都可聽到爆炸聲。（譯者：中央社許湘欣）1050918

(中央社)